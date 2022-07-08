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Возле Свердловского райсуда митингуют против насилия в отношении детей

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- Александра Василькова
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Возле Свердловского районного суда проходит митинг против насилия в отношении детей. В нем участвуют более ста человек.

В Свердловском районном суде Бишкека сегодня должно состояться заседание по уголовному делу об изнасиловании 13-летней девочки. На скамье подсудимых трое: сторож рынка "Дордой" и два милиционера.

Заседание проходит в закрытом режиме, так как, согласно уголовному законодательству, все преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних не подлежат широкой огласке.

Около здания суда проходит митинг против насилия. Глава общественного фонда "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова напомнила собравшимся, что сегодня Свердловский районный суд вынес несправедливое решение в отношении подозреваемых в изнасиловании 16-летней девочки.

"Хотя там все доказано, экспертиза была проведена. Мы требуем, чтобы судьи придерживались национальных стандартов при вынесении решений. За два года не было принято ни одного закона в отношении женщин и детей. Система защиты женщин и детей не работает, мы откатываемся в пещерный век", - сказала она.

Она отметила, что президент должен взять работу правоохранительной и судебной систем по вопросам насилия в отношении женщин и детей под свой контроль, в противном случае ситуацию будет трудно изменить.


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URL: https://www.vb.kg/420272
Теги:
изнасилование, суд, Бишкек, Кыргызстан
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