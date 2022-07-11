В зоне ответственности ОДКБ развернута мощная информационная война

"Количество кибератак на информационные инфраструктуры наших государств растет. Наблюдается экспоненциальный рост компьютерных атак, большинство из них носит комплексный характер. В текущем году вызовы в этой сфере стали еще более острыми, серьезными и масштабными. По сути, развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве в зоне ответственности ОДКБ", - отметил в выступлении на IX Южном форуме информационной безопасности "Инфофорум - Сочи" представитель секретариата ОДКБ Александр Кузнецов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Александра Кузнецова, скоординированные информационные атаки наносятся из разных государств и предпринимаются не хакерами-одиночками, а "государственными структурами". "Доподлинно известно, что в состав вооруженных сил ряда государств входят так называемые кибервойска. В некоторых странах стаж существования подобного рода структур превышает десять лет, - продолжил он. - Предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критически важной информационной инфраструктуры наших государств".

Александр Кузнецов отметил, что уничтожение действовавших в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе кол-центров привело к снижению количества фишинговых звонков, целью которых было нанесение урона членам ОДКБ. "Эти центры действуют не самостоятельно, а с участием координаторов, участием членов НАТО, с привлечением всей той инфраструктуры, которая позволяет осуществлять мониторинг материалов, используемых для проведения специальных информационных операций", - отметил Александр Кузнецов.

Он добавил, что кол-центры для фишинга были уничтожены в ходе специальной военной операции на Украине. При этом центры действовали с участием стран-членов НАТО.

Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" - одно из центральных ежегодных IT-мероприятий в России. Форум проводится с 2001 года, инициаторами его проведения выступили аппарат Совета безопасности РФ и комитет Госдумы по безопасности.