Роман Чекушов: Торгпредства РФ чувствуют потенциал рынка в каждой стране

В рамках межрегионального экспортного форума на выставке "ИННОПРОМ" российские торговые представители рассказали о тех изменениях, которые коснулись вопросов импорта продукции в странах своего пребывания. Модератором сессии выступил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов.

Торговые представители в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Франции, Нидерландах, Германии и Франции рассказали о действующих ограничениях поставок из Европы, порядке вывоза продукции, не подпадающей под санкционные ограничения, готовности европейских компаний к взаимодействию с российскими компаниями.

Рекомендациями по установлению контактов, выстраиванию логистических маршрутов и проведению расчетов, а также поиску аналогов продукции в новых экономических условиях поделились торговые представители России и "Российского экспортного центра" в Казахстане и Узбекистане.

Торговые представители Российской Федерации в Японии, Малайзии, Индии и Сингапуре коснулись темы импорта высокотехнологичной продукции: действующих ограничений и инструментов, рекомендаций по установлению контактов, выстраиванию логистических маршрутов и проведению расчетов.

Директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов подчеркнул роль российских торгпредств в современных условиях:

"Торговые представительства Российской Федерации в действующих условиях являются одним из ключевых инструментов не только по достижению целей развития несырьевого неэнергетического экспорта, закрепленных в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", но и выстраиванию работы по обеспечению приоритетного импорта для российских предприятий. Торговые представители, как никто другой, чувствуют потенциал рынка в каждой конкретной стране для наших экспортеров, а также владеют проблематикой и возможностями для поставок импортной продукции, что обеспечивает ценную обратную связь для Минпромторга и российских предприятий," - отметил Роман Чекушов.