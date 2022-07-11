Представительство Интерньюс в КР не выполнило условия договора

Наша компания Integras Technologies Ltd., зарегистрированная в Великобритании, считает необходимым выпустить данный пресс-релиз, чтобы исправить некоторую дезинформацию и прекратить спекуляции относительно проекта измерения телевизионной аудитории в Кыргызской Республике.

25 октября 2018 года Представительство Интерньюс в Кыргызстане в рамках проекта "Медиа-К" стоимостью 10 млн долларов США объявило тендер на поставку услуг измерения телевизионной аудитории в Кыргызской Республике*. В январе 2019 года Ассоциация "Индустриальный медиакомитет" (ИМК) признал консорциум "Integras и Nielsen Admosphere, a.s." победителем конкурса за технологические и экономические преимущества.

Компания Integras, сервисный подрядчик проекта измерения телеаудитории в Кыргызской Республике, для реализации проекта в 2019 году создал кыргызскую компанию. Эта компания закупила более 300 пиплметров Nielsen и программное обеспечение для телевизионного рейтинга, а также 12 серверов, которые были импортированы в Кыргызстан, установила 202 пиплметра в 184 домохозяйствах, построила широкополосную сеть и разместила серверы в центре обработки данных. В результате 12-месячных работ к январю 2020 года была внедрена система рейтингового телевидения Кыргызстана и начато производство рейтинговых отчетов в тестовом режиме**.

Несмотря на готовность результатов медиаизмерений, доставка телерейтинговых отчетов членам ИМК не была начата по двум основным причинам:

1. Интерньюс отказался выплатить компании Integras 200 000 долларов США, которые по условиям договора должны были быть выплачены по завершении тестового периода, и перенаправил эти средства на другой проект.

2. ИМК, не имея достаточного количества членов (телеканалов) для финансирования услуг, не выполнил свои платежные обязательства перед компанией Integras.

Не имея положительных сдвигов за последние 30 месяцев для возобновления проекта, местная операционная компания в мае 2022 года собрала все пиплметры из домохозяйств, демонтировала широкополосную сеть и серверы.

Несмотря на все эти факты, Integras считает, что реализация этого национального проекта может быть возобновлена, если соответствующие уполномоченные люди предпримут необходимые для этого шаги. В случае возобновления проекта, безусловно, будут предприняты все усилия, чтобы компенсировать понесенные членами ИМК убытки.