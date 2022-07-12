Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 86.61 - 87.61

Сотрудники ГКНБ предотвратили теракт во время айт-намаза в Бишкеке

610  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В период подготовки к празднованию священного праздника "Курман-Айт" сотрудниками ГКНБ КР предотвращен теракт в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержаны двое иностранных граждан, причастных к международной террористической организации и прибывших из Сирии путем использования поддельных паспортов. Кроме этого, в городе Бишкек задержаны несколько граждан Кыргызстана, которые оказывали содействие членам международной террористической организации.

"Следствием получены неопровержимые доказательства прохождения диверсионно-террористической подготовки указанных лиц в зоне боевых действий в Сирии. Один из задержанных является инструктором по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Установлено, что одной из задач боевиков в Кыргызстане являлось подготовка к совершению акта терроризма на айт-намазе 9 июля текущего года, для чего они сняли квартиру вблизи центральной площади, откуда проводили рекогносцировку.

По данному факту возбуждено и начато расследование уголовного дела. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420376
Теги:
ГКНБ, Курман айт, теракт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  