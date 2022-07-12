Сотрудники ГКНБ предотвратили теракт во время айт-намаза в Бишкеке

В период подготовки к празднованию священного праздника "Курман-Айт" сотрудниками ГКНБ КР предотвращен теракт в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержаны двое иностранных граждан, причастных к международной террористической организации и прибывших из Сирии путем использования поддельных паспортов. Кроме этого, в городе Бишкек задержаны несколько граждан Кыргызстана, которые оказывали содействие членам международной террористической организации.

"Следствием получены неопровержимые доказательства прохождения диверсионно-террористической подготовки указанных лиц в зоне боевых действий в Сирии. Один из задержанных является инструктором по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Установлено, что одной из задач боевиков в Кыргызстане являлось подготовка к совершению акта терроризма на айт-намазе 9 июля текущего года, для чего они сняли квартиру вблизи центральной площади, откуда проводили рекогносцировку.

По данному факту возбуждено и начато расследование уголовного дела. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР".