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В Ошском СИЗО начался масштабный ремонт

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- Айжан Мамбеталиева
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Администрация СИЗО-5 Службы исполнения наказаний в городе Ош проводит последовательную работу по улучшению условий содержания под стражей.

В первую очередь началось обновление внутренней канализационной системы. Старая была оборудована из чугунных труб, еще советских времен. По причине длительной, беспрерывной эксплуатации система местами прогнила и трубы, разложившись, въелись в грунт. Хозяйственно-бытовые жидкие отходы местами просто всасывались в грунтовую насыпь. От постоянной влаги стены покрывались конденсатом, от которого осыпалась штукатурка и шпаклевка. Теперь, после принятых мер, конденсат стал просыхать.

Также начались другие ремонтные работы в режимных корпусах, которые сейчас идут полным ходом.


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URL: https://www.vb.kg/420377
Теги:
ГСИН, СИЗО, Ош
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