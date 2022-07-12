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Милиционеры проводят рейды по предотвращению несчастных случаев на воде

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- Канат Кожоев
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Сотрудниками Службы общественной безопасности ОВД Аламудунского проведены профилактические мероприятия по предотвращению несчастных случаев на воде. Об этом сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД.

Уточняется, что сотрудники органов внутренних дел региона постоянно проводят различные профилактические и рейдовые мероприятия с местными жителями.

Так накануне Службой общественно безопасности ОВД Аламудунского района совместно с сотрудниками отдела социальной защиты в целях предотвращения несчастных случаев на воде были проведены профилактические и разъяснительные мероприятия с местными жителями, а также с отдыхающими гражданами в районе водохранилища Ала-Арча.

Граждан предупредили о необходимости соблюдения правил личной безопасности в ходе отдыха на природе и недопустимости купания в неустановленных местах.

Кроме того, сотрудниками милиции проведены беседы с инструкторами по байдарке, вахтерами и егерем о необходимости проведения разъяснительных работ среди отдыхающих граждан о неупотреблении спиртных напитков, а также соблюдении всех норм безопасности во время купании на озерах и водохранилищах.


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URL: https://www.vb.kg/420378
Теги:
ГУВД, МВД, Чуйская область, Кыргызстан, милиция
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