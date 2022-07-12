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Сегодня в Бишкеке отметили 81-летие со дня образования Панфиловской дивизии

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 12 июля, в Бишкеке прошла торжественная церемония возложения венков к памятнику генерал-майору Ивану Панфилову. Мероприятие было посвящено 81-летию со дня образования 8-й гвардейской стрелковой Режицкой, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Кыргызской Республики.

В памятном мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, командование и личный состав 8-й гвардейской мотострелковой дивизии, а также жители кыргызской столицы.

Справка "ВБ": 316-я стрелковая дивизия была создана по приказу командующего войсками Среднеазиатского военного округа № 0044 от 12 июля 1941 года. Формировать и командовать дивизией было поручено военному комиссару Киргизской ССР генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову.

17 ноября 1941 года 316-я стрелковая дивизия за героизм и мужество, проявленные на полях сражений, была переименована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

3 ноября 1941 года 8-й гвардейской стрелковой дивизии присвоено имя генерал-майора И. В. Панфилова.

За проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов героизм и отвагу 34 воина этого соединения были удостоены звания Героя Советского Союза, 29 награждены орденом Ленина, 381 – орденом Красного знамени, 53 – орденом Александра Невского, 391 – орденом Отечественной войны I степени, 1783 – орденом Отечественной войны 2-1 степени, 4747 человек – орденом Красной звезды, 41 – орденом Славы 2-1 степени, 2061 – орденом Славы III степени.


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URL: https://www.vb.kg/420381
Теги:
Министерство обороны, Бишкек
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