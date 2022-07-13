МВД предостерегает о мошенничестве в социальных сетях

Социальные сети прочно вошли в жизнь большинства людей. Вместе с тем, преступники также активно стали использовать социальные сети для

совершения преступлений. Самым популярным преступлением в сети интернет является мошенничество.

Министерство внутренних дел рассказывает, как вычислить мошенника и защитить себя от обманных действий в интернете.

Мошенники хорошо знают психологию людей и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую мы сами невольно выдаём при общении или размещаем в социальных сетях. Социальные сети являются кладезем информации для мошенников. Размещая данные о себе на своих страничках, мы не задумываемся о том, кто может этим воспользоваться. Между тем, именно благодаря нам самим, мошенникам обычно не составляет труда узнать информацию о родственниках, контактах, увлечениях своей потенциальной жертвы, и при выманивании денег внушить доверие знанием её личной жизни.

Через социальные сети вам могут поступить ссылки на вредоносное программное обеспечение, мошеннические ресурсы и приложения, просьбы

срочно перечислить деньги. Причем такие сообщения будут исходить от ваших друзей, если их аккаунт был взломан. Прежде чем перейти по

предложенной ссылке или перечислить деньги, свяжитесь с вашим собеседником другим способом, уточните, действительно ли он в настоящее

время управляет своим аккаунтом.

В социальных сетях и на сайтах знакомств мошенники создают страницы, где указываются данные и размещаются фотографии вымышленных людей. С помощью этих страниц они знакомятся с другими пользователями сайта. Со временем мошенники входят в доверие, предлагают перейти собеседнику на более "близкое" общение и оставляют свой номер телефона. Самым безобидным последствием такого общения будет то, что номер окажется платным, и с вашего счёта спишутся деньги. Хуже, если в результате общения вы отправите какие-то приватные материалы и станете жертвой шантажа.

Просьбы о финансовой помощи детям, благотворительные акции. Мошенники часто используют такие поводы, поэтому, прежде чем перевести деньги для помощи, убедитесь, что вас не обманывают. Обратите внимание на наличие нескольких контактов (телефоны, электронная почта, странички в социальных сетях), наличие подтверждающих документов.