"Претенденты на должность директоров школ будут сдавать тестирование"

Директора школ в Кыргызстане будут сдавать тестирование для назначения на должность. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

По ее словам, новый механизм назначения директоров школ исключает человеческие и коррупционные риски.

"Претендент на должность директора самостоятельно загружает на сайт Министерства образования пакет документов для участия в конкурсе. При этом, система тестирования полностью автоматизирована. Кроме того, кабинеты будут оснащены видеонаблюдением в режиме реального времени и записываться", - сказал Джусупбекова.

Замглавы Минобразования подчеркнула, что знания кандидатов будут проверяться на предмет управленческого менеджмента, педагогики, психологии, IT-технологии, конфликтологии и нормативно-правовых актов в сфере образования.

"Результаты теста будут моментально выдаваться на руки кандидатам. Директором школы будет назначаться тот кандидат, который наберет максимальное количество баллов. Остальные претенденты, набравшие баллы выше порогового, будут зачислены в резерв кадров данного района или города", - сказала она.