Кража 15 тысяч сомов в мечети. Подозреваемый задержан Ленинским УВД

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении кражи в мечети. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, 6 июля 2022 года в УВД Ленинского района Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин А.С. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 16 июня 2022 года находясь внутри одной из мечетей Бишкека, тайно похитили барсетку, внутри которой были денежные средства в размере 15 тысяч сомов, кошелёк и книга.

"Тем самым причинив значительный материальный на общую сумму 16 400 сомов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 ч.2 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками второго отдела городской милиции УВД Ленинского района был установлен и задержан подозреваемый Д.Ш. 1999 года рождения, который был доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Помимо этого, в УВД Ленинского района поступило еще 2 письменных заявлений с просьбой привлечь задержанного Д.Ш. к ответственности за совершение аналогичных преступлений, где общий ущерб в данное время устанавливается.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к совершению другим фактам аналогичных преступлений.

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