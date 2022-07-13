Участники конкурса на лучший городской проект презентовали свои инициативы

Участники конкурса на лучший городской проект в Бишкеке презентовали свои инициативы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Мэрия столицы пригласила конкурсантов для презентации своих инициатив в рамках участия в конкурсе на лучший городской проект.

Всего комиссия ознакомилась с презентацией 17 конкурсантов, которые прошли второй этап.

Напомним, всего за время проведения конкурса от горожан поступило 22 проекта.

Конкурс стартовал 1 апреля, а заявки принимали до 30 июня. Заявки на участие в конкурсе принимали, как от индивидуальных лиц, так и инициативной группы, а также коммерческих и некоммерческих организаций.

Цель конкурса – вовлечение горожан и организаций в создание благоприятной городской среды, выявления лучших инструментов стимулирования для решения актуальных задач города, а также создания системного механизма внедрения лучших практик и инициатив".