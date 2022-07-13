Погода
$ 82.37 - 83.37
€ 84.47 - 85.47

Участники конкурса на лучший городской проект презентовали свои инициативы

280  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Участники конкурса на лучший городской проект в Бишкеке презентовали свои инициативы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Мэрия столицы пригласила конкурсантов для презентации своих инициатив в рамках участия в конкурсе на лучший городской проект.

Всего комиссия ознакомилась с презентацией 17 конкурсантов, которые прошли второй этап.

Напомним, всего за время проведения конкурса от горожан поступило 22 проекта.

Конкурс стартовал 1 апреля, а заявки принимали до 30 июня. Заявки на участие в конкурсе принимали, как от индивидуальных лиц, так и инициативной группы, а также коммерческих и некоммерческих организаций.

Цель конкурса – вовлечение горожан и организаций в создание благоприятной городской среды, выявления лучших инструментов стимулирования для решения актуальных задач города, а также создания системного механизма внедрения лучших практик и инициатив".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420412
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  