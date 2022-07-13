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Почему закрытие границ со стороны КР крайне выгодно Душанбе?

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Не секрет, что свобода прессы в Таджикистане оставляет желать лучшего и скорость усвоения информации населением не очень большая по сравнению с соседними государствами в ЦА. Однако, 30 лет авторитарного правления и внедрения всевозможных пропагандистских инструментов сделало свое дело и многие из молодого поколения страны росли с понятием: "главное, чтобы гражданская война не повторилась". Данный аргумент используется и по сей день для оправдания всевозможных преследований, будь то в ГБАО или где-либо в РТ. Можно предположить, что КР и РТ, по сути, обязаны продолжать сотрудничество даже в нынешних военно-политических условиях из-за ряда факторов, где основным являются водные ресурсы и их распределение.

Закрытие границ со стороны КР в 2020 году было крайне выгодно для официального Душанбе по ряду причин. Первой причиной можно назвать влияние на население. Большинство из приезжающих в КР из РТ это студенты, а именно это как раз та молодежь, которая следовала учению режима, согласно которому "неважно, что делает власть, главное нет войны". Находясь в КР, граждане РТ видели свободу прессы, митинги, получали образование в образовательных учреждениях по типу АУЦА, УЦА, МУЦА. Образовательные учреждения данного типа вряд ли смогут функционировать в РТ, так как они могут быть подконтрольны правительству, но не могут быть подконтрольны режиму. Влияние более демократического общества является основной угрозой для авторитарного правления в РТ, следовательно, закрытие границ лишь сыграло на руку режиму в стране.

По слухам, население приграничных к КР районов готово уже оставить все "как оно было раньше", лишь бы избежать дальнейшей эскалации в приграничных регионах. Анализ показывает, что основным потенциальным рычагом в изменении взаимоотношений может быть фокус на работу с населением РТ путем послабления пересечения границ для определенных групп лиц. Недавнее послабления для студентов образовательных учреждений вызвало позитивную реакцию среди молодежи в РТ, но реакция режима в корне отличалась. Многим студентам советовали выбрать аналоги их кыргызских университетов в РТ, что обозначало лишь одно – отсутствие желания официального Душанбе отпускать студентов обратно в нашу страну. Более того изоляция продолжает играть на руку пропаганде в РТ. Отсутствие альтернативных источников информации и отсутствие возможности увидеть все своими глазами, позволяет и дальше манипулировать мнением масс касательно взаимоотношений РТ и КР. В период первого случая конфликта в апреле 2021 года, в социальных сетях РТ массово распространялась информация о том, что КР собирается аннексировать анклав Ворух и что жители анклава не могут выехать. Таким образом, пользуясь изоляцией от КР власти РТ могут и дальше использовать пропаганду в свою пользу. В этой связи наиболее тесное социально-экономическое развитие между населениями приграничных районов двух стран может позитивно повлиять на ситуацию и потенциально положить определенное начало стабилизации отношений между населениями двух стран. Однако, данное развитие целиком зависит от желания вышестоящих институтов власти.


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URL: https://www.vb.kg/420417
Теги:
вуз, граница, студенты, Таджикистан, Кыргызстан
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