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В Джалал-Абадской области у наркоторговца изъяли 5 кг гашиша

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Сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики перекрыт устойчивый канал сбыта наркотических средств афганского происхождения на территории Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, в ходе проведения специальных следственных действий в рамках уголовного дела по ст. 282 ч.1 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

"Так, оперативники УСБНОН по Джалал-Абадской области задержали в мкр-не "Кызыл-Жар 12" в городе Таш-Комур Джалал-Абадской области, жителя Баткенского района К.М. 1976 г.р., у которого в ручной клади (полимерный пакет) обнаружено и изъято 5 свертков, обмотанных скотчем черного цвета, с наркотическим средством "гашиш" афганского происхождения (чарс) весом 5 кг 21 гр.

В настоящее время проводятся дальнейшие специальные следственные действия по выявлению других лиц, причастных к данному преступлению".


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URL: https://www.vb.kg/420423
Теги:
Джалал-Абадская область, наркотики, Кыргызстан
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