Садыр Жапаров: Этот год - не год политических игр, а год экономики!

Президент Кыргызской Республики сегодня, 14 июля, проводит заседание кабинета министров по итогам социально-экономического развития страны за первое полугодие 2022 года. Пресс-служба главы государства распространила текст выступления Садыра Жапарова.

В своем выступлении перед участниками заседания президент отметил:

"Все мы, сидящие в этом зале, несем ответственность за развитие государства, обеспечение безопасности в стране, перемены в обществе, улучшение жизни людей, позитивные международные отношения.

Государственный интерес превыше всего! Очень важно, чтобы проводимая работа имела реальный результат, а не просто "исполнена" на бумаге. Работа, которую мы делаем, должна оказать положительное влияние на каждого кыргызстанца. Твердо убежден, что сегодня на благо людей служит команда, которая верит друг в друга и стремится найти надежный путь и единую позицию, которую ожидают люди.

В декабре прошлого года мы подробно рассказали общественности итоги своей работы за 2021 год. Сегодня мы подводим итоги прошедших 6 месяцев 2022 года.

Подведение итогов и систематизация результатов работы – еще один повод засучить рукава и избавиться от некоторых ленивых людей, которые были среди нас. Среди нас не должно быть таких кадров, которым лишь бы праздно провести время на работе. Сейчас "не время спать".

Я всегда открыт. Куда бы я ни пошел, я не ухожу, пока не выслушаю вопросы людей. Я давал прямые и открытые ответы на все вопросы. На днях Бакыт Эргешович, генеральный прокурор Курманкул Токторалиевич и министр внутренних дел Улан Омоканович объездили ряд районов. Сегодня снова выехали в регионы.

Эта традиция будет продолжена и впредь. Все министры, главы администраций будут периодически посещать все регионы и выслушивать проблемы людей.

Я обязываю глав сельских управ, акимов и каждого государственного и муниципального служащего, получающего зарплату из бюджета, выходить в информационное поле и предоставлять информацию о том, "что они сделали за сегодня". Представляйте ежемесячные отчеты. Продолжайте информировать население и средства массовой информации о мероприятиях, проводимых в регионах.

Уважаемые руководители!

В прошлом году вместе с конституционными изменениями мы разработали и приняли указы, нормативно-правовые акты по развитию всех отраслей. Мы перешли на новую систему государственного управления. Провели выборы. Мы взялись за восстановление Баткенской области.

Поэтому я считаю, что все политические игры окончены. Этот год - не год политических игр, а год экономики!

Начну издалека. Кыргызстан находится в одной связке со всем миром. Мы напрямую связаны с мировым развитием. Последствия глобальной пандемии и различных санкций коснулись и нас. Можно сказать еще многое другое.

Мы также тесно сотрудничаем с международными организациями.

Во-первых, Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций, состоящие из 17 пунктов, очень важны и имеют далеко идущие последствия для улучшения мира и жизни людей. Мы тоже включены в эту программу. Эти цели были полностью учтены при написании Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2026 года. На сегодняшний день Кыргызстан довел до 50 процентов показатели Целей устойчивого развития, установленных ООН. Достижение целей устойчивого развития становится главным показателем работы государственных органов и кабинета министров. В настоящее время национальные аналоги разработаны для 140 из 232 глобальных показателей Целей в области устойчивого развития. Я хотел бы отметить, что наша зеленая экономика, зеленое наследие, инициативы по улучшению климата и сохранению ледников являются составной частью Целей устойчивого развития. Работа в этом направлении будет продолжена.

Второе – Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это еще одна большая организация, занимающая важное место в мире, с которым мы связаны. Наше членство в этой организации еще раз подтверждает, что наша страна тесно связана с мировой экономикой.

В условиях глобальных изменений и смещения мирового экономического центра на восток на первый план выходит развитие новых логистических коридоров и создание транспортных систем, обеспечивающих полноценное транспортное сообщение. Кыргызстан сейчас находится в выгодном положении. Будет усилено создание железнодорожной и авиационной инфраструктуры.

Уважаемые участники заседания!

В условиях глобальной экономической трансформации и влияния внешних негативных факторов мы должны объединить все усилия, силы и ресурсы для обеспечения экономической и финансовой стабильности страны и движения по пути развития.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что кабинет министров во главе с Акылбеком Усенбековичем с начала года предпринял решительные шаги в экономике и движется в правильном направлении.

Во-первых, хотелось бы отметить рост внутреннего валового продукта страны. Рост ВВП является важным показателем в экономике. Мировая экономика определяется ростом внутреннего валового продукта. Большой объем ВВП напрямую способствует росту экономики.

Сейчас по итогам 6 месяцев мы добились хорошего результата. По предварительной информации Национального статистического комитета, внутренний валовой продукт страны вырос на 6,3 процента. Номинальный объем ВВП за 6 месяцев составил 335 миллиардов сомов, что на 89,7 миллиарда сомов больше, чем в 2019 году до пандемии.

Несмотря на последствия глобальной пандемии, изменение климата и ситуацию в Восточной Европе, мы добиваемся таких достижений. Мы должны подчеркнуть это.

Во-вторых, человеческий ресурс – наше главное богатство.

Мой принцип – обеспечить каждому кыргызстанцу достойную жизнь на родной земле. Я говорил это много раз. "Люди должны быть сыты, обуты-одеты, иметь удобные, красивые и чистые места для проживания", - мы подчеркиваем такие государственные приоритеты. Для этого: повышаем зарплаты, пенсии и пособия. Находим и тратим на них в этом году десятки миллиардов дополнительных средств:

С 1 января увеличили социальные выплаты.

С 1 апреля мы повысили зарплаты работникам социальной сферы: образования, медицины и культуры.

С 1 июня мы снова повысили социальные выплаты.

Далее, с 1 августа мы повысим зарплаты всем государственным и муниципальным служащим. На это потребуется около 10 миллиардов сомов.

С прошлого года мы повысили зарплату силовым структурам: МЧС, МВД, Министерству обороны, прокуратуре, пограничной и пенитенциарной госслужбе, судебно-медицинской экспертизе и другим. Мы подняли и уравняли зарплату всем.

Мы желаем нашему народу мира в доме, стабильного дохода, надежды на будущее. Отмечу, что действует принцип "государство заботится обо всех".

Средний доход на душу населения должен быть выше. По информации Нацстаткома, в 2021 году в целом по республике он составил 6647 сомов в месяц, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 18,2 процента.

В этом году все зарплаты повысили, думаю будет в 2 раза выше.

Все это говорит о том, что происходит рост доходов населения. Если бы ситуация в мире не ухудшилась, инфляция, съедающая эти доходы, была бы меньше, то повышенные зарплаты людей были бы более заметны в доходах семьи, чем сейчас.

Как бы там ни было, пусть все, что мы находим, будет благословенным.

Доходы государственного бюджета по итогам 6 месяцев составили 133 миллиарда 486 миллионов сомов.

- Налоговые поступления - 104,5 миллиарда сомов.

- Неналоговые поступления - 25,3 миллиарда сомов;

- Трансферты (переводы) - составили 3,7 миллиарда сомов.

Основной доход поступал от сбора налоговых поступлений.

- Налоговая служба 72,8 миллиарда сомов,

- Таможенная служба собрала 31,7 миллиарда сомов.

Для сравнения, до пандемии, в 2019 году, налоговой службой было собрано 36,8 миллиарда сомов, а таможенной службой - 18,4 миллиарда сомов. Видно, что мы минимизируем коррупцию в этих сферах.

С одной стороны, внедренные электронные системы помогают, с другой стороны, хотелось бы отметить, что силовые структуры беспощадно борются с контрабандой и коррупцией. Мы полностью разрушаем понятие "крышевание"!

Уважаемые министры, руководители всех государственных органов, главы регионов, настоятельно предупреждаю вас: если кто-то замешан в нехороших делах, станет "крышей" для других или стоит за действиями против государства, мы не посмотрим ни на какие ваши прошлые заслуги! Будут приняты очень строгие и жесткие меры. Общество в нашей стране очень открытое, ничего не скроешь. Даже если вы закроете рты проверяющим органам, люди сами выявят, расследуют неправоту и передадут в наши руки.

Все здесь сидящие руководители, возьмите за неизменное правило: все наши решения проходят согласование с вами и после этого приниматься. Это станет толчком для улучшения жизни людей и участию в решении проблем.

Поэтому необходимо глубоко продумывать решения: как говорится "Семь раз отмерь – один раз отрежь". Если вы хотите, чтобы ваша совесть была чиста, я настоятельно требую, чтобы вы работали для народа и государства со всей душой. Ценность независимости, спокойствия и мира безгранична!

Уважаемые руководители!

Мы пришли к власти, чтобы работать для народа. Эта цель должна быть в сердце каждого члена кабинета министров, каждого госслужащего.

Отмечу, что принимаемые мной и кабинетом министров решения направлены на повышение качества жизни нашего народа в целом. В основе всех наших программ и стратегических документов лежит обеспечение благополучия нашего народа. Нет необходимости тратить время и ресурсы на другие вопросы".