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Пресечен вывоз из Кыргызстана 11 тонн сахара

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- Анастасия Карелина
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Пограничники контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол-автодорожный" пресекли незаконный вывоз сахара за пределы территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

На КПП прибыли две грузовые автомашины марки "Мерседес-Бенц". За рулем были граждане Кыргызской Республики Т.У.у., 1991 года рождения, и С.Н., 1992 года рождения. Водители предъявили сопроводительные документы, в которых было указано, что в машине находятся мучные изделия (китлап). Но во время досмотра автомобилей пограничники обнаружили 11 тонн сахара. Они были спрятаны за коробками с мучными изделиями. Водители пытались вывезти сахар из Кыргызстана в Казахстан по подложным документам.

После оформления соответствующих документов водители и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Пограничная служба ГКНБ отмечает, что решением кабинета министров Кыргызской Республики введен временный запрет на вывоз (экспорт) с территории страны сахара-песка и сахара-сырца тростникового сроком на шесть месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/420441
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Казахстан, контрабанда
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