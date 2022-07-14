Пресечен вывоз из Кыргызстана 11 тонн сахара

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол-автодорожный" пресекли незаконный вывоз сахара за пределы территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

На КПП прибыли две грузовые автомашины марки "Мерседес-Бенц". За рулем были граждане Кыргызской Республики Т.У.у., 1991 года рождения, и С.Н., 1992 года рождения. Водители предъявили сопроводительные документы, в которых было указано, что в машине находятся мучные изделия (китлап). Но во время досмотра автомобилей пограничники обнаружили 11 тонн сахара. Они были спрятаны за коробками с мучными изделиями. Водители пытались вывезти сахар из Кыргызстана в Казахстан по подложным документам.

После оформления соответствующих документов водители и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Пограничная служба ГКНБ отмечает, что решением кабинета министров Кыргызской Республики введен временный запрет на вывоз (экспорт) с территории страны сахара-песка и сахара-сырца тростникового сроком на шесть месяцев.