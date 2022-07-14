Пресечены попытки вывоза из Кыргызстана дизтоплива, арбузов, дынь и яблок

Пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области пресекли несколько попыток незаконного провоза грузов через границу. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Погранслужбы.

В селе Раззаков Лейлекского района Баткенской области при попытке провоза 500 литров дизельного топлива из Кыргызстана в Таджикистан была задержана автомашина "Ваз-2106 Жигули" под управлением гражданина Кыргызской Республики Т.С.у.

Через час на заправочной станции "Салават", расположенной на участке автодороги Арка-Борбордук, пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ обнаружили автомашину "Ваз-2106 Жигули" с таджикскими номерами. В автомобиле были обнаружены более 300 килограммов арбузов и дынь. Позже на этом же участке автодороги была задержана автомашина Toyota-Corolla, водитель и пассажир которой пытались вывезти из Кыргызстана в Таджикистан более 400 килограммов яблок для дальнейшей реализации.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные и их грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.