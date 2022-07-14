Начинается прием заявлений на объекты, попадающие под земельную амнистию

В столице начинается прием заявлений на объекты, которые попадают под земельную амнистию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Прием заявлений осуществляется согласно Закону Кыргызской Республики "О регулировании земельно-правовых отношений", который регулирует проведение земельной амнистии по закреплению государством прав собственности граждан на объекты амнистии.

Заявления будут принимать в муниципальных администрациях мэрии Бишкека. Гражданам для подачи заявления необходимо обратиться в административный район по месту жительства.

Прием документов осуществляется ежедневно с 9 до 18 часов по следующим адресам: