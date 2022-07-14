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Начинается прием заявлений на объекты, попадающие под земельную амнистию

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- Анастасия Карелина
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В столице начинается прием заявлений на объекты, которые попадают под земельную амнистию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Прием заявлений осуществляется согласно Закону Кыргызской Республики "О регулировании земельно-правовых отношений", который регулирует проведение земельной амнистии по закреплению государством прав собственности граждан на объекты амнистии.

Заявления будут принимать в муниципальных администрациях мэрии Бишкека. Гражданам для подачи заявления необходимо обратиться в административный район по месту жительства.

Прием документов осуществляется ежедневно с 9 до 18 часов по следующим адресам:

  1. проспект Чуй № 315, телефон: 0(312)65-38-91 (Ленинский акимиат);
  2. проспект Жибек Жолу № 348, телефоны: 0(312)62-35-17, 0(312)32-51-40 (Первомайский акимиат);
  3. проспект Чуй № 28, телефон: 0(312)36- 03-43 (Свердловский акимиат);
  4. микрорайон Тунгуч № 57, телефон: 0(504)11 01 21 (Октябрьский акимиат).


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URL: https://www.vb.kg/420464
Теги:
мэрия, Кыргызстан
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