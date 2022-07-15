Почему не стоит заряжать смартфон в автомобиле

Телефон давно перестал быть простым средством связи. На данный момент он выполняет функцию фотоаппарата, МР3–плеера, микрокомпьютера и навигатора. По этой причине каждый автопроизводитель выпускает транспортные средства, в комплектации которых предусмотрен порт для зарядки. Но столь удобная опция может оказаться опасной.

Современные смартфоны, которые заменяют большое количество устройств, имеют один недостаток - они быстро разряжаются. Для решения данной проблемы используется внешний аккумулятор. Остальные вынуждены везде искать розетки - в торговых центрах, спортзалах и ресторанах. В современном автомобиле данная проблема решена с завода - в комплектации предусматриваются USB–порты, которые позволяют заряжать гаджеты во время движения. Подпитывать телефон от бортовой сети удобно. Пока водитель управляет транспортным средством, смартфон набирает заветные проценты. Но почти никто не задумывается о том, что такая зарядка может оказаться опасной.

В дорогостоящих транспортных средствах можно встретить беспроводную зарядку для смартфонов. Это популярная опция, которая встречается не в каждом автомобиле. Поэтому для подзарядки гаджета приходится приобретать кабель и переходник, если не предусматривается USB–разъем. Проблема в том, что оригинальные аксессуары нельзя назвать дешевыми. По этой причине популярностью среди автомобилистов пользуются китайские аналоги. Они могут привести не только к поломке батареи смартфона, но и к короткому замыканию в транспортном средстве.

Низкокачественный кабель и переходник - главные причины выхода из строя батареи. Но есть еще один фактор, который приводит к аналогичному результату - перепад напряжения в бортовой сети автомобиля. Умные мобильники оснащены специальным контроллером, который представляет собой предохранитель. Но это оборудование не всегда справляется с прямыми обязанностями.

Пользоваться автомобильными портами для не запрещено, но по возможности стоит этого избегать. Лучше всего использовать только оригинальные кабели и переходники.

Зарядка телефона в автомобиле может закончиться поломкой батареи или замыканием в бортовой сети. Происходит это при использовании китайских проводов и переходников.

Леонид Владимиров