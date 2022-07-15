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Милицейский начальник избил подчиненного и отделался легким испугом

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- Ольга Новгородцева
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Уходя в очередной трудовой отпуск, начальник Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции УВД Первомайского района Бишкека свои обязанности возложил на старшего оперуполномоченного СПЭНМ М.А., который тут же к этим обязанностям приступил.

Обязанности его, собственно, заключались в руководстве личным составом – оперативниками К.З. и К.Н.

Отношения с оперуполномоченным К.З у М.А. давно не складывались – в основном из-за того, что М.А, который младше по возрасту, занимал более высокую должность. Личную неприязнь друг к другу испытывали оба, но у М.А., ненадолго облеченного властью, теперь появилась возможность поквитаться с недругом.

На следующий же день своего начальствования М.А. по телефону оповестил подчиненных о совещании, которое на вечер назначил замначальника РУВД. Подчиненные, как оказалось, к тому моменту ушли домой по семейным обстоятельствам. И если К.Н. это сошло с рук, К.З пришлось отвечать по полной программе.

Из приговора суда:

"М.А., имеющий личную неприязнь к К.З., осознавая, что никто не может подвергаться бесчеловечным, жестоким и унижающим достоинство видам обращения, в ходе телефонного разговора начал оскорблять К.З., вследствие чего между ними произошел конфликт, усиливший личную неприязнь. В 19:30 часов К.З. по указанию М.А. прибыл в УВД Первомайского района. В служебном кабинете М. А., имея моральное и физическое превосходство, всячески угрожал и оскорблял К.З., а затем, преследуя цель причинить ему физические страдания, нанес удары кулаком по лицу К.З., отчего последний потерял сознание.

Однако это М.А. не остановило, и он, заняв выгодную позицию, продолжил наносить удары К.З. в область головы и тела. Придя в сознание, К.З. оказался на диване, в невыгодном положении. В свою очередь М.А., используя свое весовое превосходство, заблокировал движения К.З. и с чувством озлобленности продолжил бить кулаками в область лица и живота, выражаясь нецензурной бранью в адрес К.З.

Это продолжалось до тех пор, пока в окно не постучал сотрудник РУВД, потребовавший прекратить драку и выйти во двор.

По пути во двор К.З. зашел в уборную, чтобы привести свой вид в порядок. И когда он начал умываться, М.А., желая причинить ему еще больше физических и моральных страданий, нанес ему удары в область почек.

Согласно заключению эксперта, телесные повреждения К.З. характеризовались закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести, закрытым переломом костей носа без смещения, ушибом мягких тканей лица, ушной раковины слева и грудной клетки слева, кровоподтеком грудной клетки слева. Потерпевшему был причинен легкий вред, повлекший за собой кратковременное расстройство здоровья".

М.А. предстал перед судом и обязательно был бы наказан, если бы суд не состоялся с таким опозданием. Описанные события произошли еще в 2018 году, а окончательный судебный вердикт вынесен только нынешним летом. Уголовное преследование подсудимого прекращено за истечением срока давности.


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URL: https://www.vb.kg/420489
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