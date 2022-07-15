В Сеуле прошел масштабный Кыргызско-Корейский бизнес-форум

В Сеуле с участием ведущих кыргызских и корейских компаний, а также представителей государственных органов состоялся кыргызско-корейский бизнес-форум. Событие было посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Республикой Корея.

Делегация из Кыргызстана выступила с презентацией, рассказывающей об инвестиционных возможностях и туристическом потенциале республики.

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный посол КР в Республике Корея Аида Исмаилова подчеркнула, что Кыргызстан придает важное значение укреплению и расширению двустороннего сотрудничества с Республикой Корея. Глава дипмиссии отметила большой потенциал кыргызско-корейского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах. Перспективны такие направления кыргызско-корейского сотрудничества, как цифровизация, сельское хозяйство, текстильная и горнодобывающая промышленности, энергетика, транспорт, "зеленая экономика", строительство, образование, туризм.

Старший вице-президент Корея Телеком (КТ) Мун Сунгук высоко оценил поддержку кабинета министров Кыргызстана в проведении кыргызско-корейского инвестиционного форума. Он отметил, что его основная цель - создать условия для ознакомления корейского бизнеса с инвестиционным потенциалом Кыргызстана. Кыргызстан является партнером для КТ и имеет хорошие перспективы для сотрудничества. Мун Сунгук подчеркнул, что открытость Кыргызстана, начиная от президента страны и заканчивая простыми гражданами, дает большие надежды на динамичное развитие страны. Вместе с тем он отметил, что КТ послужит мостом для развития кыргызско-корейских отношений и выведет на новый уровень двустороннее сотрудничество.

На форуме также была презентована стратегия цифрового развития Кыргызстана.

В рамках форума с презентацией об инвестиционном климате и возможностях КР выступил начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов. В своем выступлении он проинформировал о создании благоприятного инвестиционного климата в КР, которое является одним из стратегических направлений и приоритетом долгосрочного развития КР. Президентом страны был преобразован и поднят статус Национального агенства по инвестициям. В КР открываются большие рынки сбыта, так как республика является участником ЕАЭС и ВСП, ВСП+.

Кроме этого, было отмечено, что КР делают ставку на развитие цифровой экономики, так как она приобретает статус флагмана прозрачности экономики. Таким образом, Национальная программа развития основана на внедрении цифровых технологий во все отрасли жизнедеятельности человека. Он отметил, что Кыргызстан придает важное и приоритетное значение развитию цифровизации в стране и динамичному развитию сотрудничества в данной сфере с корейскими компаниями.

Исанов рассказал о мерах, предпринимаемых кабмином по созданию благоприятных условий для инвесторов, и ответил на вопросы корейских участников форума.

Участники форума выразили заинтересованность в налаживании контактов между деловыми кругами двух стран для дальнейшего взаимодействия по различным сферам.

В ходе сессии по Устойчивому развитию туризма Кыргызской Республики с презентациями выступили директор Фонда поддержки и развития туризма Елена Калашникова и руководитель проекта "Всемирные игры кочевников" Аскат Акибаев. Был показан видеоролик о туристическом потенциале Кыргызстана.

По итогам бизнес-форума подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО "Фонд поддержки туризма в КР" и ведущим туроператором Кореи "Хана Тур".

В работе бизнес-форума принимали участие представители Министерства иностранных дел Республики Корея, крупные южнокорейские компании, такие как "КТ Соnstruction", КТ, Omnisystem, Smartro, BC card, KOMSCO, Hana tour и прочие, а также ряд компаний из Кыргызстана.

По итогам кыргызско-корейского бизнес-форума создан Деловой совет корейских компаний, заинтересованных в инвестировании в КР.