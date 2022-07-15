Привиться от COVID-19 вакциной SinoPfarm можно во всех временных пунктах

На сегодняшний день все желающие могут привиться от коронавируса вакциной "SinoPfarm" во всех временных прививочных пунктах кыргызской столицы. Вакцины "AstraZeneca", "Спутник-Лайт", "Moderna", "Pfizer" закончились. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По данным Городского управления здравоохранения на 15 июля количество новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в столице составило 76 случаев. 95 процентов заболевших переносят коронавирус в легкой форме и находятся под наблюдением семейных врачей.
В целях своевременного оказания медицинской помощи населению усилена работа колл-центра "118". Горячая линия "118" оказывает консультативную помощь населению столицы по заболеваниям COVID-19 и ОРВИ.
Кроме того, для защиты горожан и большего охвата населения вакцинацией на территории города Бишкек функционируют 70 временных прививочных пунктов, в том числе:
На сегодняшний день все желающие могут привиться вакциной "SinoPfarm" во всех перечисленных временных прививочных пунктах. Вакцины "AstraZeneca", "Спутник-Лайт", "Moderna", "Pfizer" закончились.
Горожан просят соблюдать меры предосторожности, не заниматься самолечением и получить прививку от COVID-19. Вакцинация – единственный эффективный способ борьбы с вирусом.