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Привиться от COVID-19 вакциной SinoPfarm можно во всех временных пунктах

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- Анастасия Карелина
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На сегодняшний день все желающие могут привиться от коронавируса вакциной "SinoPfarm" во всех временных прививочных пунктах кыргызской столицы. Вакцины "AstraZeneca", "Спутник-Лайт", "Moderna", "Pfizer" закончились. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным Городского управления здравоохранения на 15 июля количество новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в столице составило 76 случаев. 95 процентов заболевших переносят коронавирус в легкой форме и находятся под наблюдением семейных врачей.

В целях своевременного оказания медицинской помощи населению усилена работа колл-центра "118". Горячая линия "118" оказывает консультативную помощь населению столицы по заболеваниям COVID-19 и ОРВИ.

Кроме того, для защиты горожан и большего охвата населения вакцинацией на территории города Бишкек функционируют 70 временных прививочных пунктов, в том числе:

  1. 10 Центров семейной медицины, 9 структурных подразделений и 6 филиалов;
  2. городская поликлиника студентов;
  3. спортивно-реабилитационный центр;
  4. поликлиника ЖДБ;
  5. ГУКБУДПиПКР (спецполиклиника);
  6. Кыргызско-турецкая больница;
  7. 11 частных медицинских центров;
  8. 9 общеобразовательных организаций;
  9. 20 врачебных амбулаторий;

На сегодняшний день все желающие могут привиться вакциной "SinoPfarm" во всех перечисленных временных прививочных пунктах. Вакцины "AstraZeneca", "Спутник-Лайт", "Moderna", "Pfizer" закончились.

Горожан просят соблюдать меры предосторожности, не заниматься самолечением и получить прививку от COVID-19. Вакцинация – единственный эффективный способ борьбы с вирусом.


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URL: https://www.vb.kg/420497
Теги:
Бишкек, коронавирус, COVID-19, вакцинация
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