Привиться от COVID-19 вакциной SinoPfarm можно во всех временных пунктах

На сегодняшний день все желающие могут привиться от коронавируса вакциной "SinoPfarm" во всех временных прививочных пунктах кыргызской столицы. Вакцины "AstraZeneca", "Спутник-Лайт", "Moderna", "Pfizer" закончились. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным Городского управления здравоохранения на 15 июля количество новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в столице составило 76 случаев. 95 процентов заболевших переносят коронавирус в легкой форме и находятся под наблюдением семейных врачей.

В целях своевременного оказания медицинской помощи населению усилена работа колл-центра "118". Горячая линия "118" оказывает консультативную помощь населению столицы по заболеваниям COVID-19 и ОРВИ.

Кроме того, для защиты горожан и большего охвата населения вакцинацией на территории города Бишкек функционируют 70 временных прививочных пунктов, в том числе:

10 Центров семейной медицины, 9 структурных подразделений и 6 филиалов; городская поликлиника студентов; спортивно-реабилитационный центр; поликлиника ЖДБ; ГУКБУДПиПКР (спецполиклиника); Кыргызско-турецкая больница; 11 частных медицинских центров; 9 общеобразовательных организаций; 20 врачебных амбулаторий;

На сегодняшний день все желающие могут привиться вакциной "SinoPfarm" во всех перечисленных временных прививочных пунктах. Вакцины "AstraZeneca", "Спутник-Лайт", "Moderna", "Pfizer" закончились.

Горожан просят соблюдать меры предосторожности, не заниматься самолечением и получить прививку от COVID-19. Вакцинация – единственный эффективный способ борьбы с вирусом.