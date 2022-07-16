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Текебаев встретился с представителем Федерального агентства занятости ФРГ

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Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев провел встречу с заместителем руководителя Международного департамента Федерального агентства занятости ФРГ Михаелем ван де Камменом, в ходе которой были обсуждены вопросы предстоящего визита германской делегации в Кыргызстан для подписания Меморандума о взаимопонимании с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР для развития практического сотрудничества двух стран по трудоустройству граждан Кыргызстана в Германии. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Посол КР Омурбек Текебаев подчеркнул заинтересованность кыргызской стороны в подготовке и направлении специалистов в Германию в целях обучения, получения опыта, повышения квалификации и привлечения новых знаний и технологий в Кыргызскую Республику.

В свою очередь, Михаель ван де Каммен отметил готовность германской стороны к продвижению долгосрочного сотрудничества с КР в данной сфере и подчеркнул, что важными условиями для устройства на работу является знание немецкого языка и признание дипломов. В этих целях стороны договорились выстроить устойчивые механизмы подготовки специалистов в КР для их последующего трудоустройства в ФРГ.


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URL: https://www.vb.kg/420514
Теги:
Германия, трудоустройство, Кыргызстан, Омурбек Текебаев
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