Эффективные способы борьбы с шумом от колес

Многие автомобилисты гонятся за получением максимального комфорта от езды на своей машине. Между тем у некоторых авто имеются в этом вопросе проблемы. Кроме гула двигателя и потока ветра, некоторых раздражает шум автомобильных колес. Для снижения такого шумового эффекта водители прибегают к разным методам.

Некоторые автомобилисты, чтобы сохранить бюджет, пробуют сделать самодельную шумоизоляцию автомобильных покрышек. Данная процедура в итоге не приносит особого эффекта. При этом могут возникнуть проблемы с балансировкой колес.

По заявлению многих экспертов, самым эффективным способом в борьбе с шумом являются "тихие" автомобильные шины. Они более мягкие и способны действительно уменьшить шумовой эффект. Но есть большой минус, так как такие покрышки довольно быстро изнашиваются. При этом даже дорогая жесткая автомобильная резина будет издавать больше шума в сравнении с мягкими образцами. Однако такие шины будут служить дольше.

Некоторые автолюбители обрабатывают колесные арки специальными составами. При этом в зависимости от транспортного средства эффект шумоизоляции может сильно разниться. Так как на общую также сильно воздействует кузовная конструкция.

К примеру, если делать "шумку" арок модели ВАЗ 2114, эффект будет почти незаметным. При этом такой тюнинг для Hyundai Sonata сразу обеспечит достойный эффект. Для обеспечения лучшей шумоизоляции следует, кроме арок, уделять внимание и днищу транспортного средства.

Стоит отметить, что уплотнительные резинки дверных стекол с годами могут изнашиваться. В случае их замены снижается уровень шума от ветра и колес. В некоторых случаях замена всех резинок, в особенности на машинах старше десяти лет, эффективно помогает в уменьшении посторонних шумов при движении.