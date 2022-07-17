С пациентки сняли "украшение"

Нейрохирург Султанбек Каримов удалил с головы молодой пациентки костное образование, которое с каждым годом увеличивалось в размерах, достигнув в длину шестнадцати сантиметров и возвышаясь над волосами на три с лишним сантиметра.

Жить с ним было непросто. Оно мучило женщину не столько физически, сколько психологически. Из-за болезни у нее расстроилась семейная жизнь. Каждый выход из дома, по ее словам, заканчивался стрессом.

- Я всегда чувствовала на себе удивленно-испуганные взгляды, - говорит она. - В последние два года, когда скрыть ненавистный костный нарост уже не удавалось, стало совсем невмоготу. Вообще же он появился лет десять назад. Сначала был незаметен, но с каждым годом разрастался и в длину, и в высоту.

По совету знакомых она обратилась к врачу отделения нейротравмы №1 Национального госпиталя Султанбеку Каримову.

- Это редчайший случай в нейрохирургии. Костный нарост начинался от верхней стенки орбиты глаза и заканчивался в затылочной части черепа, - говорит завуч кафедры нейрохирургии КГМА Каримов. - Мы обследовали пациентку и выяснили, что структуры внутри черепа, на ее счастье, не были нарушены. Образование проявлялось только внешне, хотя одну из пластин черепа все-таки пришлось убрать.

Обсудив все "за" и "против" с заведующим отделением нейротравматологии №1 Эмилбеком Эсенбаевым, нейрохирурги предложили женщине операцию, поскольку консервативные методы лечения в данном случае однозначно не помогут.

По словам Каримова, она согласилась, попросила убрать нарост только с лобной части, поскольку он сильно бросался в глаза и, конечно, доставлял ей немало моральных страданий. Но потом больная неожиданно пропала, может, передумала или побоялась оперироваться. Однако через восемь месяцев вернулась и попросила убрать "украшение" полностью.

Несмотря на то, что костное образование по твердости, как говорят нейрохирурги, не уступало бивням слона, работали они с ювелирной точностью. По миллиметру более трех часов удаляли нарост, а затем на его месте провели реконструкцию из кожи пациентки. Как сказал Каримов, благодаря главному врачу Национального госпиталя Токтобаю Маанайеву у них есть необходимые оборудование и инструменты для проведения даже редких и сложных операций.

- Вместе с "украшением" нам пришлось убрать и наружную пластину черепа. Кости свода черепа состоят из двух пластин - внутренней и наружной, между которыми есть губчатое вещество. Но ни его, ни дальнюю пластину нам, слава богу, не пришлось трогать, - пояснил Султанбек Кудайбердиевич.

Как сказал Адилет Сейдельдаев, второй оперирующий хирург, через несколько дней они сняли швы и дали женщине зеркало, в которое она долго глядела, словно не верила своим глазам, что закончились, наконец, ее многолетние мучения. Она почти полдня смотрелась в зеркало, не выпускала его из рук.

- По натуре я скорее оптимистка. Но до операции старалась лишний раз не смотреться в зеркало. Теперь наверстываю упущенное, - сказала счастливая пациентка. - Я не очень надеялась, что в нашей стране мне может кто-то помочь. И когда нейрохирурги предложили, как говорится, привести меня в божеский вид, согласилась. Потом, как бывает перед операцией, начались сомнения: а вдруг еще хуже станет. Но в конце концов решилась, а сейчас жалею, что не рискнула сразу избавиться от такой напасти, свалившейся в прямом смысле слова на мою голову. Искренне благодарна докторам и всему персоналу отделения за поддержку и внимание, которые я постоянно чувствовала.

- Не скрою, приятно видеть, как радуются пациенты после сложных операций, а в нашем отделении легких и не бывает. И, конечно, у нас тоже поднимается настроение, прибавляется уверенности, - говорит Султанбек Каримов. - Нашей пациентке сейчас ничто не угрожает, операция прошла без осложнений. Но все равно какое-то время она будет находиться под наблюдением.