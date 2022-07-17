В Кыргызстан возвращены шестеро детей из России

Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР возвращены на родину 6 детей-граждан Кыргызской Республики, оставшиеся без попечения родителей на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Посольством осуществлена процедура согласования с компетентными органами Российской Федерации репатриации детей, а также оказано содействие в оформлении соответствующих документов, необходимых для проведения процесса возвращения на родину.

Посольство продолжит работу по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации.