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В Кыргызстан возвращены шестеро детей из России

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Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР возвращены на родину 6 детей-граждан Кыргызской Республики, оставшиеся без попечения родителей на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Посольством осуществлена процедура согласования с компетентными органами Российской Федерации репатриации детей, а также оказано содействие в оформлении соответствующих документов, необходимых для проведения процесса возвращения на родину.

Посольство продолжит работу по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/420527
Теги:
дети, посольство, Россия, Кыргызстан
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