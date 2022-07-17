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В Узбекистане новая система будет выявлять злостных водителей-нарушителей

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Новая система выявления водителей, которые не платят штрафы, заработает с 1 декабря 2022 года на двух постах в Ташкентской и Наманганской области, сообщают СМИ со ссылкой на данные Службы безопасности дорожного движения (СБДД).

Принцип работы системы крайне простой – любой автомобиль, проезжающий через пост, теперь будет проверяться при помощи специальных камер. При выявлении системой штрафов, на табло будет высвечиваться информация с номером автомобиля и количеством штрафов, а также просьба перестроиться на специальную полосу дороги – так называемый "красный коридор".

Здесь сотрудники ДПС проверят, не была ли ошибочной информация, а при ее подтверждении водителю придется заплатить долг (если истек срок оплаты), после чего ему разрешат продолжить движение.

В случае неуплаты задолженности транспортные средства будут помещаться на специальные стоянки. Водителям с задолженностью разрешат продолжить движение в нескольких случаях. Например, если они ранее обратились в суд или находятся в процессе рассмотрения дела о штрафе в суде.

Если же никаких долгов не будет выявлено, то на табло выйдет надпись с номером автомобиля и пожеланием доброго пути по "зеленому коридору".

В СБДД сообщили, что принцип "зеленого" и "красного" коридора будет введен с 1 декабря 2022 года на стационарных постах дорожно-патрульной службы "Чинор", расположенном в Ахангаранском районе Ташкентской области, и "Наманган", расположенном в Папском районе Наманганской области.

Сейчас новая система проходит тестовые испытания на посту "Чинор".


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URL: https://www.vb.kg/420530
Теги:
Узбекистан, штраф, автомобили
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