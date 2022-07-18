1 сентября истекает срок уплаты налога на транспорт, жилые дома и придомовые земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба ГНС. По ее данным, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить:

– налог на транспортное средство,

– налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности),

– налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен штраф в сумме 1000 сомов, юридическим лицам – 5 тысяч сомов.

Отметим, что с этого года необходимо заполнять и сдавать в налоговые органы информационные расчеты налога на имущество – на жилое здание и на транспортное средство.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте .