Погода
$ 81.50 - 82.50
€ 82.50 - 83.50

1 сентября истекает срок уплаты налога на транспорт, жилые дома

422  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

1 сентября истекает срок уплаты налога на транспорт, жилые дома и придомовые земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба ГНС. По ее данным, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить:

– налог на транспортное средство,

– налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности),

– налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен штраф в сумме 1000 сомов, юридическим лицам – 5 тысяч сомов.

Отметим, что с этого года необходимо заполнять и сдавать в налоговые органы информационные расчеты налога на имущество – на жилое здание и на транспортное средство.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте .


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420549
Теги:
ГНС, налоги, транспорт, Кыргызстан, жилье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  