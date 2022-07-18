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В Джалал-Абаде поздравили милиционеров отличившихся в спорте

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в Джалал-Абадской области сотрудников отдельной роты полка специального назначения, преуспевшие в ряде спортивных соревнований, наградили медалями и дипломами. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, за большой вклад в спорт командир отдельной роты полка специального назначения полковник милиции Равшанбек Кожобеков был награжден благодарственным письмом ФК "Эр-Таймаш".

Руководство Джалал-Абадского УВД чествовало сотрудников, принесших успех, а их достижения были оценены как вклад в поднятие престижа милиции.


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URL: https://www.vb.kg/420554
Теги:
Джалал-Абадская область, спорт, УВД
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