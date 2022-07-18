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Отдыхающие жалуются на отсутствие "зебр" в селе Бостери

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- Канат Кожоев
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В Инстаграм-канале black_list.kg опубликовали пост с жалобой на неприспособленность дорожной инфраструктуры в селе Бостери Иссык-Кульского района для пешеходов.

"Прошу вас обратить внимание на такую проблему - в Бостери нет пешеходных переходов.есть два светофора и всё. Знаки перехода есть, но разметки нет. Никто из водителей не останавливается . Переход дороги каждый раз как лотерея. Знак стоит в очень неудобном месте. А вечером ещё и освещения нет. Опубликуйте, пожалуйста. Пусть власти обратят внимание", - написал анонимный пользователь.


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URL: https://www.vb.kg/420558
Теги:
Иссык-Кульская область, ПДД, туризм, Кыргызстан, Иссык-Куль
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