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Глава Кыргызпатента встретилась с генеральным директором ВОИС

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- Назгуль Абдыразакова
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В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (город Женева) состоялась встреча директора Кыргызпатента Рахат Керимбаевой с генеральным директором ВОИС Дареном Тангом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Керимбаева от имени председателя кабинета министров вручила генеральному директору ВОИС письмо-приглашение на региональный семинар по креативной экономике, проведение которого запланировано на сентябрь текущего года.

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику двусторонних взаимоотношений и обсудили совместные мероприятия на текущий год.

Директор рассказала о текущих проектах Кыргызпатента, в частности, об институте научных руководителях на общественных началах. Танг отметил программу, реализуемую со стороны ВОИС IP4Teachers. Также глава ведомства проинформировала Гендиректора ВОИС о необходимости повышения осведомленности судей и парламентариев в сфере ИС. Вместе с этим, стороны согласились рассмотреть возможность проведения совместного семинара по вопросам коммерческих тайн.

Генеральный директор ВОИС поручил соответствующим структурным подразделениям обсудить дальнейшее исполнение запланированных и запрашиваемых мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/420560
Теги:
Кыргызпатент, Швейцария
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