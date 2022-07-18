Глава Кыргызпатента встретилась с генеральным директором ВОИС

В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (город Женева) состоялась встреча директора Кыргызпатента Рахат Керимбаевой с генеральным директором ВОИС Дареном Тангом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Керимбаева от имени председателя кабинета министров вручила генеральному директору ВОИС письмо-приглашение на региональный семинар по креативной экономике, проведение которого запланировано на сентябрь текущего года.

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику двусторонних взаимоотношений и обсудили совместные мероприятия на текущий год.

Директор рассказала о текущих проектах Кыргызпатента, в частности, об институте научных руководителях на общественных началах. Танг отметил программу, реализуемую со стороны ВОИС IP4Teachers. Также глава ведомства проинформировала Гендиректора ВОИС о необходимости повышения осведомленности судей и парламентариев в сфере ИС. Вместе с этим, стороны согласились рассмотреть возможность проведения совместного семинара по вопросам коммерческих тайн.

Генеральный директор ВОИС поручил соответствующим структурным подразделениям обсудить дальнейшее исполнение запланированных и запрашиваемых мероприятий.