Вручены ведомственные награды работникам аппарата Верховного суда

Сегодня состоялось торжественное вручение ведомственных наград некоторым работникам аппарата Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков отметил, что ведомственные награды вручаются в честь Дня юриста за образцовое исполнение должностных обязанностей.

Почетной грамотой Верховного суда КР были награждены:

- заведующая отделом информационных технологий – Калиева Зарина Тилековна;

- ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности судей по гражданским и экономическим делам – Кайыпов Азамат Нышанбаевич;

- ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности судей по уголовным делам и делам о проступках – Омурзакова Гулнара Надирбековна.

Благодарность председателя Верховного суда объявлена главному специалисту отдела по обеспечению деятельности судей по гражданским и экономическим делам – Садыкову Алмазу Мукашовичу.