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Вручены ведомственные награды работникам аппарата Верховного суда

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня состоялось торжественное вручение ведомственных наград некоторым работникам аппарата Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков отметил, что ведомственные награды вручаются в честь Дня юриста за образцовое исполнение должностных обязанностей.

Почетной грамотой Верховного суда КР были награждены:

- заведующая отделом информационных технологий – Калиева Зарина Тилековна;

- ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности судей по гражданским и экономическим делам – Кайыпов Азамат Нышанбаевич;

- ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности судей по уголовным делам и делам о проступках – Омурзакова Гулнара Надирбековна.

Благодарность председателя Верховного суда объявлена главному специалисту отдела по обеспечению деятельности судей по гражданским и экономическим делам – Садыкову Алмазу Мукашовичу.


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URL: https://www.vb.kg/420561
Теги:
Верховный суд, награда, Кыргызстан
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