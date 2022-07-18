Улан Ниязбеков: Общий показатель преступности снизился на 47%

Сегодня состоялась встреча министра внутренних дел генерал-лейтенанта милиции Улана Ниязбекова с представителями средств массовой информации, активистами и блогерами, в рамках отчётной недели руководителей государственных органов Кыргызстана, за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, глава МВД рассказал об основных направлениях в деятельности кыргызской милиции, задачах, принципах работы, подробно остановился на борьбе спреступностью и безопасности дорожного движения.

"Мы избавились от старого формата и применили на практике функцию "сервисного обслуживание населения", отвечающую новым современным стандартам. Для предоставления качественных услуг гражданам, обратившимся за помощью, 57 передвижных приемных милиции ежедневно выезжают к народу, их обслуживает 271 сотрудник. ППМ с начала года провели более 3 тысяч встреч, принято более 5 тысяч заявлений, гражданам даны юридические консультации по 11 тысячам вопросов.

Для создания благоприятных условий предоставления государственных услуг, в республике функционируют 38 пунктов и центров в режиме "Единое окно". В течение 6 месяцев населению выдано около 158 тысяч справок. Мы обеспечили участковых инспекторов форменной одеждой нового образца, соответствующей четырем сезонам. Участковых инспекторов городов Бишкек и Ош снабдили 243 планшетами, в том числе боди-камерами.

Для пресечения правонарушений и преступлений в течение 6 месяцев в республике установлено 2 тысячи 141 видеокамера, получен 91 новый

автомобиль. Онлайн-мониторинг записей видеокамер осуществляет Командный центр и Центр мониторинга МВД КР. В результате предотвращено 1428 преступлений, по горячим следам раскрыто 2141 преступление.

Ежедневно более 3 тысяч 500 милиционеров выходят в общественные места, на улицы, зоны массового скопления людей, по пешим и авто-патрулям, ведут работу по 1 тысячи 200 направлениям, проводя профилактику общественного порядка и грубых нарушений. В результате, количество преступлений в общественных местах сократилось на 16% (2021г. - 1368 преступлений, 2022г. - 1147).

Общий показатель преступности снизился на 47%. За 6 месяцев прошлого года, зарегистрировано 43 тысячи 159 преступлений, аналогичный период 2022 года - 22 тысячи 634. Сравнивая с 2021 количество преступлений сократилось на 20 тысяч 525.

Снизились показатели тяжких и особо тяжких преступлений на 30%, убийств на 6%, изнасилований на 45%, вымогательств на 63%, мошенничества на 25%, угона транспортных средств на 26%, краж на 39%.

Выявлено 204 преступления в сфере экстремизма, в результате получена 1 678 материалов, прекращена деятельность около 40 интернет-сайтов экстремистской направленности.

Обнаружение наркотиков улучшилось в 140 случаях, изъято 5 тонн 821 кг., что на 2 тонны 910 кг больше по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий, применения цифровых методов,задержано 437 преступных группировок состоящий из 1 тысячи 102 человек.

Согласно анализу возраста лиц, совершивших преступления, большинство правонарушений приходится на возрастную группу от 29 до 49 лет - 48% .18% - возрастная группа от 18 до 24.