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Врач назвал новый симптом, говорящий о заражении оспой обезьян

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Боль в горле, связанная с увеличением лимфоузлов и общей вирусной интоксикацией, может быть еще одним симптомом заражения оспой обезьян. При этом главными остаются - симметричная сыпь, лихорадка и увеличение лимфоузлов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"При оспе обезьян преобладают симптомы вирусной инфекции. Поэтому здесь могут присутствовать и боли в горле, и общее недомогание, и лихорадка, и болезненность лимфоузлов. Но самое главное - это сыпь, которая имеет стадийный, симметричный, системный характер. Боль в горле при оспе обезьян может возникать на фоне повышения температуры, общего интоксикационного синдрома и может быть связана с воспалительными процессами в регионарных лимфоузлах - шейных и подчелюстных", - объяснил Сергей Токарев.

Доктор наук добавил, что заболевание при легком течении можно спутать даже с аллергией.

"Высыпания при оспе обезьян характеризуются стадийностью. То есть развиваются поэтапно - от пятен и пузырьков на коже до пустул и корочек, могут переходить из одного вида экзантем в другой. Оспу обезьян очень легко заметить. Но учитывая то, что тяжесть течения заболевания может быть различна, иногда высыпания манифестируются в не ярко выраженной, а стертой форме. И тогда оспа даже может напоминать аллергию. Поэтому, если появляется сыпь, лучше перестраховаться, обратиться к врачу и обследоваться", - подчеркнул Токарев.

При этом врач перечислил четыре отличия аллергии от оспы обезьян.

"Лихорадка и увеличение лимфатических узлов характерны для вирусных инфекций, в частности для оспы. И почти не характерны для аллергий. При оспе обезьян, как правило, не бывает зуда, а при аллергиях он присутствует. И, наконец, при оспе обезьян симметричные высыпания последовательно появляются на лице, затем на ладонях и подошвах, а также на слизистых рта", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/420572
Теги:
здоровье, врачи, общество, мировые новости
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