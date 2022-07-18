Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Интерпола

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники Национального Центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, благодаря деятельности сотрудников Интерпола в международный розыск объявлено свыше 650 человек, обвиняемых в совершении различного рода преступлений. При этом информационные каналы Интерпола - одни из самых оперативных и надёжно защищённых.

Кыргызстан в Международную Организацию Уголовной Полиции был принят 23 октября 1996 года, в ходе 65-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в городе Анталья Турецкой Республики.

В этой связи, правительство Кыргызской Республики своим постановлением от 18-июля 1997 года образовало в структуре МВД Национальное Центральное Бюро Интерпола со штатом в количестве 8 сотрудников. Этот день и является Днем образования Бюро Интерпола в КР.

Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев поздравил сотрудников НЦБ Интерпол МВД с профессиональным праздником и оценил его высокопрофессиональную работу.

"В этот праздничный день от себя лично и от всего личного состава поздравляю сотрудников НЦБ Интерпола МВД Кыргызской Республики с

профессиональным праздником! Желаем вам долгих лет жизни, семейного благополучия и профессиональных успехов!" - пожелал Нурбек Абдиев.

Отметим, что в Бюро работают сотрудники, свободно владеющие английским, турецким языками, используют в своей работе телекоммуникационную систему связи Интерпола I-24/7, которая является самой защищенной и оперативной.

Регулярное сотрудничество по всем линиям осуществляется с 40 странами из 195 стран-членов Интерпола.