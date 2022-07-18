Какие медицинские услуги предоставляется бесплатно детям до 6 лет? ФОМС составил перечень медицинских услуг.

По его данным, программа государственных гарантий (ПГГ) относит детей этого возраста к категории затрахованных граждан и предоствляет бесплатные медико-санитарные услуги в следующих случаях:

Если ребенок до 6 лет приписан к семейному врачу по месту жительства, то в данной организации врач предоставляет объем бесплатных медицинских услуг указанный в ПГГ, а именно:

-проведение иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок;

-прием, консультация, назначение медикаментозного лечения, выдачу направления на проведение базовых лабораторных и диагностических исследований;

-проведение базовых лабораторных и диагностических исследований (общий анализ крови, мочи, сахар крови и мочи, анализ мокроты, уретральный и вагинальный мазок, ЭКГ по показаниям, определение гликированного гемоглобина в крови (пациентам с сахарным диабетом - 1 раз в год);

-выписка направления на стационарное лечение в случае необходимости в госпитализации.

Важно!

-При отсутствии приписки по месту жительства к ГСВ/ЦОВП, направления от врача на лабораторно-диагностические исследования все медицинские услуги оплачиваются согласно утвержденного Прейскуранта цен.

Кроме этого, независимо от наличия прав на льготы оплачивают по Прейскуранту цен стоимость следующих дорогостоящих исследований и манипуляций:

- ангиография периферических сосудов, сосудов головного мозга и внутренних органов;

- ангиокардиография при пороках сердца;

- гемосорбция;

- компьютерная томография;

- коронарография;

- плазмоферез;

- ядерно-магнитно-резонансная томография и др.

На стационарном уровне.

Всем детям, поступившим в стационары по экстренным показаниям, предоставляется медицинские услуги бесплатно до выведения из состояния, угрожающего жизни, стабилизации показателей гемодинамики и дыхания. В случае продолжения стационарного лечения ребенка, лечение проводится бесплатно без внесения сооплаты.

Имейте направление от врача

При плановом лечении необходимо иметь направление от семейного врача ГСВ/ЦОВП. При отсутсвии направления, вносится сооплата за лечение согласно ПГГ .