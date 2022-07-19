По делам членов семьи Назарбаева в казну вернули свыше $480 млн

В ходе расследования дел Кайрата Сатыбалды - племянника первого президента Казахстана - а также его супруги Гульмиры и бизнесмена Кайрата Боранбаева, правоохранительным органам республики удалось возместить порядка 230 млрд тенге ($480,9 млн). Об этом сообщили в комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает Tengrinews.kz.

Средства возмещены, "в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций", - указано в сообщении.

К примеру, по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше $170 млн. Органом расследования по делам о хищениях имущества АО "Казахтелеком", АО "Центр Транспортного Сервиса" и других компаний возмещено порядка 36 млрд тенге ($75 млн), сообщили в комиссии.

В ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО "КазМунайГаз" Агентством финансового мониторинга возмещено порядка 11,3 млрд тенге ($23,6 млн).

В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию АО "ТаразЭнергосбыт" возмещено 2,2 млрд тенге ($4,6 млн).

"По делу "Оператора РОП" предотвращено хищение около 180 млрд тенге ($376 млн), из которых порядка 100 млрд ($209 млн) направлены на льготное автокредитование", - указано в сообщении.

Работа по установлению, аресту и конфискации преступных активов подозреваемых, в том числе за рубежом, продолжается.

13 марта Антикоррупционная служба задержала Сатыбалды по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком". 15 марта специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал его арест на два месяца.

17 марта выяснилось, что племяннику Назарбаева вменяют не только хищение, но и рейдерство. Об этом было объявлено после задержания и последующего ареста бывшей супруги Сатыбалды - Гульмиры.

Кайрат Боранбаев, как и племянник Назарбаева, входил в топ-50 богатейших и влиятельнейших бизнесменов Казахстана. Его дочь была замужем за внуком Нурсултана Назарбаева - Айсултаном, который умер в августе 2020 года. О задержании и аресте Боранбаева пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу заявила 17 марта 2022 года, хотя первые сообщения появились двумя днями ранее. Бизнесмену вменили хищение средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

За время следствия арест как Сатыбалдыулы, так и Боранбаеву несколько раз продлевался судом.

ТОО "Оператор РОП" до недавнего времени собирало утилизационный сбор с импортеров и производителей Казахстана. Эту компанию в СМИ связывали с Алией Назарбаевой, младшей дочерью бывшего президента. 19 января этого года правительство прекратило деятельность ТОО по администрированию утильсбора, а его активы передало в собственность государства. Это произошло после того, как деятельность компании раскритиковал президент Касым-Жомарт Токаев. Позднее на руководство ТОО были возбуждены уголовные дела.

Источник: Фергана