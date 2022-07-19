В Аламудунском районе задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий

Как сообщает ГУВД Чуйской области, 3 июля 2022 года в ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась Б.Е., требовавшая принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в период с 1 по 3 июля проникли в дом и тайно похитили золотые и серебряные изделия на общую сумму 3 тысячи долларов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС П.Р., 2001 года рождения.

В настоящее время сотрудниками милиции проводится все необходимые мероприятия по установлению места сбыта, а также изъятию указанных изделий. Кроме того, устанавливается причастность задержанного еще к другим аналогичным преступлениям на территории Аламудунского района.

Досудебное производство продолжается.