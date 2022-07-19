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Международный арбитраж частично удовлетворил требования "РусГидро" к КР

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- Алина Мамаева
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Центр судебного представительства сообщает, что в июле 2022 года в Гонконге было вынесено арбитражное решение по иску ПАО "РусГидро" против Кыргызской Республики, связанному с проектом строительства Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций ("ВНК ГЭС").

Решением арбитража частично удовлетворены требования истца: было признано, что Кыргызстан обязан компенсировать средства, вложенные ПАО "РусГидро" в проект строительства ВНК ГЭС посредством займов, выданных совместному предприятию ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции". Речь идет о 37 миллионах долларов.

Свое решение состав арбитров обосновал положениями межправительственного соглашения о строительстве ВНК ГЭС, а также многочисленными публичными заявлениями кыргызских должностных лиц в период с 2016 по 2020 годы о фактическом признании долга перед ПАО "РусГидро".

Центром судебного представительства совместно с юридическими представителями Кыргызской Республики в настоящее время продолжается анализ арбитражного решения, в том числе на предмет наличия оснований для его оспаривания. Решение может быть оспорено до октября 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/420601
Теги:
РусГидро, суд, Кыргызстан
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