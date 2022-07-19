Волны жары опаснее для женщин, чем для мужчин

Женщины более уязвимы перед экстремально высокими температурами, чем мужчины - они чаще погибают во время волн жары. Эксперты связывают это с разной интенсивностью потоотделения и работы сердечно-сосудистой системы у двух полов. Об этом пишет The Guardian.

Голландские ученые проанализировали последствия волны жары, зафиксированной в 2003 году во Франции. Оказалось, с учетом одинакового возраста уровень смертности среди женщин на 15 процентов выше, чем среди мужчин. Результаты исследования можно объяснить комбинацией разных факторов: от повышенной температуры тела у женщин после овуляции до кардиоваскулярных особенностей.

Особенно опасна жара для пожилых женщин. Но возраст - это не главный фактор риска.

"Грубо говоря, пожилые люди потеют в два раза меньше, чем молодые, а женщины - в два раза меньше, чем мужчины. То есть тела женщин в возрасте хуже всего отдают тепло. Также сердечно-сосудистая нагрузка у женщин выше, что потенциально объясняет более высокий риск смертности в жару", - объяснил соавтор исследования Хайн Даанен.