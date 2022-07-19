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Тренеры из Турции научат милиционеров из КР профилактике семейного насилия

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- Алина Мамаева
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С 18 по 22 июля 2022 года для столичных участковых уполномоченных милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних три тренера из Турецкой Республики проводят специальное обучение. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что тренерами являются действующие сотрудники полиции со стажем практической работы более 25 лет.

"Турецкая Республика достигла больших результатов в области обеспечения безопасности женщин и детей. Министерство по делам семьи и социальной политики совместно с Управлением безопасности ведут активную деятельность по предотвращению случаев насилия над женщинами", - говорится в сообщении.

В частности, пострадавшим от насилия женщинам предлагается пользоваться специальным средством охраны - "стрессовой кнопкой", а совершившие насилие мужчины носят электронные браслеты. Данные меры являются очень действенными.

"На сегодняшний день проблема насилия в отношении детей и женщин встаёт остро в кыргызском обществе, поэтому такого рода обучение сотрудников ОВД будет проводиться регулярно, для улучшения методов и форм работы милиции", - поясняют в ведомстве.

Тренинги инициированы руководством МВД и Службой общественной безопасности, при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации при Аппарате Премьер-министра Республики Турция, для улучшения знаний и навыков УУМ, ИДН в сфере профилактики семейного насилия.


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URL: https://www.vb.kg/420617
Теги:
МВД, насилие, семейное насилие, Турция, сотрудничество, Кыргызстан, профилактика, милиция
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