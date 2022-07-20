Рекордное потребление электроэнергии из-за жары зарегистрировано в КР

Минэнерго сообщает, что в связи с продолжающейся аномально жаркой погодой зафиксирован рекордный показатель потребления электрической энергии в летнее время.

По состоянию на 19 июля объем суточного потребления составил 34 миллиона кВт.ч электроэнергии, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 29 миллионов кВт.ч, а в 2020 году – 28 миллионов кВт.ч.

Вместе с ростом потребления увеличился расход воды в Токтогульском водохранилище и практически сравнялся с притоком. При текущем уровне воды в 12,7 миллиарда кубометров приток составляет 538 кубических метров, а расход – 458 кубометров.

Национальный энергохолдинг призывает потребителей бережно относиться к использованию электрической энергии для обеспечения надежной работы всей энергосистемы.