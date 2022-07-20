Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 86.60 - 87.60

Рекордное потребление электроэнергии из-за жары зарегистрировано в КР

366  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минэнерго сообщает, что в связи с продолжающейся аномально жаркой погодой зафиксирован рекордный показатель потребления электрической энергии в летнее время.

По состоянию на 19 июля объем суточного потребления составил 34 миллиона кВт.ч электроэнергии, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 29 миллионов кВт.ч, а в 2020 году – 28 миллионов кВт.ч.

Вместе с ростом потребления увеличился расход воды в Токтогульском водохранилище и практически сравнялся с притоком. При текущем уровне воды в 12,7 миллиарда кубометров приток составляет 538 кубических метров, а расход – 458 кубометров.

Национальный энергохолдинг призывает потребителей бережно относиться к использованию электрической энергии для обеспечения надежной работы всей энергосистемы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420634
Теги:
погода, энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  