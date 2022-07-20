Руководство МВД взяло на контроль расследование изнасилования в Токмоке

Руководство МВД взяло на контроль расследование изнасилования, произошедшего в городе Токмок. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Информация о совершении преступления в отношении несовершеннолетней была опубликована в социальных сетях. В настоящий момент дело взято на контроль руководством МВД.

Для проведения объективного расследования производство поручено Следственной службе. Также Службе внутренних расследований дано поручение проверить действия сотрудников и руководства ГУВД Чуйской области.