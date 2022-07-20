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Руководство МВД взяло на контроль расследование изнасилования в Токмоке

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- Асия Канаева
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Руководство МВД взяло на контроль расследование изнасилования, произошедшего в городе Токмок. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Информация о совершении преступления в отношении несовершеннолетней была опубликована в социальных сетях. В настоящий момент дело взято на контроль руководством МВД.

Для проведения объективного расследования производство поручено Следственной службе. Также Службе внутренних расследований дано поручение проверить действия сотрудников и руководства ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/420649
Теги:
изнасилование, Токмок, МВД
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