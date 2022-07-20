В Ошской области медведь напал на пограничника

В местности Туштук-Бокбаши Чон-Алайского района Ошской области вчера, 19 июля, произошел несчастный случай с военнослужащим контрактной службы управления ПС ГКНБ по Ошской области. После нападения медведя он получил тяжелые ранения и скончался. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

В ходе несения службы по охране государственной границы на военнослужащего К.А. 1992 года рождения напал медведь. Несмотря на первую медицинскую помощь, сержант К.А. скончался от ранений, несовместимых с жизнью.

По данному факту оповещены все соответствующие структуры. Командование управления ПС ГКНБ по Ошской области, представители Военной прокуратуры и правоохранительных органов проводят расследование произошедшего на месте происшествия.