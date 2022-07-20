Бишкек "очищен" от 53 незаконно установленных рекламных вывесок

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии Бишкека продолжает работы по "очистке" столицы от самовольно установленных объектов. В столице демонтированы 53 вывески и щита. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

На этот раз работы шли на проспектах Чуй, Манаса и Ошском рынке. С горожанами проведена разъяснительная работа о недопущении подобных нарушений, после чего предприниматели сами демонтировали 18 вывесок.

По вопросам работы инспекции горожан просят обращаться по следующим номерам: