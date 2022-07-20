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Бишкек "очищен" от 53 незаконно установленных рекламных вывесок

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- Анастасия Карелина
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии Бишкека продолжает работы по "очистке" столицы от самовольно установленных объектов. В столице демонтированы 53 вывески и щита. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

На этот раз работы шли на проспектах Чуй, Манаса и Ошском рынке. С горожанами проведена разъяснительная работа о недопущении подобных нарушений, после чего предприниматели сами демонтировали 18 вывесок.

По вопросам работы инспекции горожан просят обращаться по следующим номерам:

  1. 0(705)003-137 (Свердловский район),
  2. 0(551)551-745 (Октябрьский район),
  3. 0(555)404-818 (Первомайский район),
  4. 0(550)070-505 (Ленинский район).


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URL: https://www.vb.kg/420660
Теги:
мэрия, Бишкек, незаконная реклама
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