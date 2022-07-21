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Президент Всемирной академии таэквондо отметил мастерство спортсменов КР

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- Вячеслав Аникин
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Президент Всемирной академии таэквондо (WT) господин Ли Донг Сап на встрече с кыргызстанскими мастерами даяна отметил их возросшее мастерство и выразил надежду на достижение нашими единоборцами в самое ближайшее время больших побед на представительных международных турнирах.

Как известно, родиной таэквондо (WT) является Южная Корея, практически все титулованные спортсмены этой страны проходят подготовку в академии, а зарубежные спортсмены считают большой удачей потренироваться хотя бы несколько месяцев в этом специализированном учебном заведении.

Академия таэквондо и корейские спортивные структуры один раз в два года проводят состязания под названием Chuncheon Korea Оpen, которые по масштабу не уступают чемпионатам мира. В 2019 году турнир из–за пандемии не проводился, поэтому в нынешнем сезоне побороться за кубки Chuncheon Korea Оpen изъявили желание более трех тысяч спортсменов из 10 стран.

Сборная Кыргызстана, в состав которой вошли воспитанники спортивно– развлекательного центра Sun City, завоевали четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Ильяс Хан в блестящем атакующем стиле провел поединок за "золото" и уверенно победил соперника с Филиппин. Тяжелую финальную схватку провела против таэквондистки из Казахстана Нурия Дженбаева. Наша спортсменка проявила не только мастерство, но и крепкий характер, поэтому все судьи отдали предпочтение Нурие. Ясин Исаков выиграл у единоборца из Австралии со счетом 11:0. Уверенно провел решающий поединок и Алымбек Абдимиталипов.

Владимир Гордеев, Акылай Кожомбердиева, Каныкей Ырысбаева завоевали серебряные награды, Ичи Лю, Эржан Кемелов, Султан Максатбек - бронзовые.

Главный тренер сборной Кыргызстана Искендер Осмонов сообщил корреспонденту: "Успех команды не случаен. Мы долго и основательно готовились к турниру, не имели права слабо выступить на родине таэквондо. В последние годы мы установили тесные связи с таэквондистами из Санкт–Петербурга. Они часто приезжают к нам на подготовительные сборы, проводят с нашими ребятами спарринг–поединки. Тренеры российской дружины оказывают и нам, наставникам, эффективную методическую помощь".

А в планах у наших мастеров даяна - успешное выступление на чемпионатах Азии и мира.


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URL: https://www.vb.kg/420669
Теги:
Южная Корея, таэквондо, Кыргызстан
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