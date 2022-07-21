Кыргызстан и Россия будут совместно готовить гидрогеологов

Кыргызстан объединил усилия с Россией в подготовке столь нужных для республики кадров в области гидрогеологии. И уже нынешним летом друг у друга побывали первые группы будущих специалистов этого профиля.

Такое взаимодействие предусмотрено Договором о научном и образовательном сотрудничестве, заключенным в свое время между Кыргызским государственным университетом геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени академика Усенгазы Асаналиева (КГГУ) и Геологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. Документ, в котором подтверждены "намерение в соответствии со взаимным стремлением народов России и Кыргызстана развивать дружбу, доверие и сотрудничество" и "общие цели в области образования и научных исследований" подписали декан геофака МГУ Дмитрий Пущаровский и ректор КГГУ Акылбек Маралбаев. Принципы этого партнерства включают, в том числе, взаимную помощь в подготовке гидрогеологов, разработку и исполнение совместных проектов, обмен профессорско-преподавательскими кадрами и студентами.

На подготовку к реализации важного документа потребовалось время. И вот старт дан. В течение двух недель студенты-гидрогеологи кафедры водные, нефте-газовые ресурсы и геориски КГГУ совместно с коллегами МГУ принимали участие в совместных полевых гидрогеологических исследованиях на Звенигородском полигоне этого крупнейшего российского вуза. А следом аналогичную двухнедельную совместную практику прошли в Кыргызстане и студенты МГУ.

На полигоне КГГУ в Каджи-Сае, в природном парке "Ала-Арча" и Джеты-Огузе они знакомились с геолого-гидрогеологическими особенностями формирования подземных вод Чуйской и Иссык-Кульской впадин, изучали возникающие при этом геориски. Для молодых россиян также была организована геологическая экскурсия по южному берегу озера Иссык-Куль

По мнению представителей обеих сторон, эксперимент удался, обменные практики прошли успешно и результативно. Они, отмечает научный руководитель практики с кыргызской стороны доктор геолого-минералогических наук, профессор Лидия Оролбаева, были инициированы впервые при подготовке гидрогеологов в рамках двустороннего сотрудничества.

Финансирование осуществлялось на основе взаимозачета, когда отправляющая сторона оплачивала дорогу и медицинскую страховку студентов, а принимающая – проживание, местный проезд и питание. В дальнейшем наработка полезного опыта продолжится, такой взаимообмен предусматривается производить на постоянной основе.