Погода
$ 82.36 - 83.36
€ 86.60 - 87.60

Кыргызстан и Россия будут совместно готовить гидрогеологов

175  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан объединил усилия с Россией в подготовке столь нужных для республики кадров в области гидрогеологии. И уже нынешним летом друг у друга побывали первые группы будущих специалистов этого профиля.

Такое взаимодействие предусмотрено Договором о научном и образовательном сотрудничестве, заключенным в свое время между Кыргызским государственным университетом геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени академика Усенгазы Асаналиева (КГГУ) и Геологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. Документ, в котором подтверждены "намерение в соответствии со взаимным стремлением народов России и Кыргызстана развивать дружбу, доверие и сотрудничество" и "общие цели в области образования и научных исследований" подписали декан геофака МГУ Дмитрий Пущаровский и ректор КГГУ Акылбек Маралбаев. Принципы этого партнерства включают, в том числе, взаимную помощь в подготовке гидрогеологов, разработку и исполнение совместных проектов, обмен профессорско-преподавательскими кадрами и студентами.

На подготовку к реализации важного документа потребовалось время. И вот старт дан. В течение двух недель студенты-гидрогеологи кафедры водные, нефте-газовые ресурсы и геориски КГГУ совместно с коллегами МГУ принимали участие в совместных полевых гидрогеологических исследованиях на Звенигородском полигоне этого крупнейшего российского вуза. А следом аналогичную двухнедельную совместную практику прошли в Кыргызстане и студенты МГУ.

На полигоне КГГУ в Каджи-Сае, в природном парке "Ала-Арча" и Джеты-Огузе они знакомились с геолого-гидрогеологическими особенностями формирования подземных вод Чуйской и Иссык-Кульской впадин, изучали возникающие при этом геориски. Для молодых россиян также была организована геологическая экскурсия по южному берегу озера Иссык-Куль

По мнению представителей обеих сторон, эксперимент удался, обменные практики прошли успешно и результативно. Они, отмечает научный руководитель практики с кыргызской стороны доктор геолого-минералогических наук, профессор Лидия Оролбаева, были инициированы впервые при подготовке гидрогеологов в рамках двустороннего сотрудничества.

Финансирование осуществлялось на основе взаимозачета, когда отправляющая сторона оплачивала дорогу и медицинскую страховку студентов, а принимающая – проживание, местный проезд и питание. В дальнейшем наработка полезного опыта продолжится, такой взаимообмен предусматривается производить на постоянной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420673
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  