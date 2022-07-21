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Внимание! Разыскивается Айдана Абдыжапарова!

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- Анастасия Карелина
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Внимание! ГУВД Чуйской области разыскивается без вести пропавшая Абдыжапарова Айдана, 2004 года рождения.

17 июля в милицию с заявлением обратилась гражданка Т.К. с просьбой оказать содействие в поисках ее дочери Абдыжапаровой Айданы, 2004 года рождения. 15 июля 2022 года Айдана вышла из дома в селе Пригородном и не вернулась.

Особые приметы: рост примерно 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза черные, нос прямой.

Была одета в черную футболку, спортивные черные брюки, на ногах - шлепанцы зеленного цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Айданы Абдыжапаровой, сообщите об этом по телефонам: 0(312)36-35-23; 0(999)21-07-09.


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URL: https://www.vb.kg/420676
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область
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