Внимание! Разыскивается Айдана Абдыжапарова!

Внимание! ГУВД Чуйской области разыскивается без вести пропавшая Абдыжапарова Айдана, 2004 года рождения.

17 июля в милицию с заявлением обратилась гражданка Т.К. с просьбой оказать содействие в поисках ее дочери Абдыжапаровой Айданы, 2004 года рождения. 15 июля 2022 года Айдана вышла из дома в селе Пригородном и не вернулась.

Особые приметы: рост примерно 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза черные, нос прямой.

Была одета в черную футболку, спортивные черные брюки, на ногах - шлепанцы зеленного цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Айданы Абдыжапаровой, сообщите об этом по телефонам: 0(312)36-35-23; 0(999)21-07-09.