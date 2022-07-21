Сотрудники СБНОН МВД сожгли более 70 тонн конопли. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В Кыргызстане ежегодно проводится комплекс антинаркотических профилактических мероприятий в рамках операции "Кара-куурай" и "Канал-Невский щит". Так, на территории Кыргызской Республики было создано 148 бригад по уничтожению дикорастущей конопли численностью 2023 человека. Было обследовано 2069 гектаров земли, скошено и сожжено 70 тонн 118 килограммов конопли.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками органов внутренних дел выявлено 7 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 14 килограммов 503 грамма наркотических средств. Из них: гашиша - 11 килограммов 954 грамма, психотропных веществ - 1 килограмм 671 грамм, каннабиса - 878 граммов.