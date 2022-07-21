Погранслужба пресекла контрабанду одежды и обуви

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что 20 июля 2022 года пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка- автодорожный" пресекли незаконный провоз груза через государственную границу КР.

Уточняется, что на КПП прибыли две грузовые автомашины RENO и VOLVO под управлением граждан Кыргызской Республики И.Э., 1997 г.р., и О.Н., 1984 г.р. Водители предъявили пограничному наряду документы, в которых было указано, что они перевозят соль и клей.

Однако в ходе досмотра автомобилей пограничники обнаружили товары народного потребления – одежду и обувь. Водители пытались провезти товары народного потребления по подложным документам из Кыргызстана в Казахстан.

После оформления соответствующих документов водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства